Манафорта приговорили почти к четырем годам тюрьмы

Политтехнолог получил 47 месяцев лишения свободы за финансовые нарушения. Следующий приговор ему вынесут 13 марта в суде округа Колумбия.

Суд Вирджинии приговорил экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило агентство Reuters

Также он обязан выплатить штраф в 50 тысяч долларов и возместить 24 миллиона долларов убытков за финансовые преступления, раскрытые в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Отмечается, что Манафорт перед вынесением приговора просил судью о сострадании, но не выразил сожаления за свое поведение.

Ранее Мюллер рекомендовал суду лишить Манафорта свободы на срок от 19 до 24 лет. Однако судья Томас Селби Эллис вынес "снисходительный" приговор и подчеркнул, что процесс в Виргинии не имеет никакого отношения к "российскому делу", которое расследует спецпрокурор.

Напомним, в августе 2018 года присяжные в Вирджинии признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения в подаче ложной налоговой декларации, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы. На 13 марта запланировано вынесение приговора политтехнологу в округе Колумбия по обвинениям в работе иностранным агентом и отмывании денег Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд также пришел к выводу, что Манафорт, который заключил сделку со следствием, лгал сотрудникам ФБР , офиса спецпрокурора и членам большого жюри.

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