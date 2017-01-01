Cмотрите фотогалерею: Марш феминисток в Стамбуле разогнали газом

Правоохранители сочли митинг несогласованным и потребовали от собравшихся разойтись, после чего попытались остановить женщин с помощью баррикад и слезоточивого газа.Некоторые СМИ сообщаеют о применении полицией при разгоне митинга резиновых пуль.