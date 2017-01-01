Марш феминисток в Стамбуле разогнали газом
Турецкая полиция попытались остановить вышедших на митинг женщин с помощью баррикад и слезоточивого газа.
Полиция Стамбула разогнала участниц ежегодного феминистского митинга, приуроченного к Международному женскому дню, при помощи слезоточивого газа, сообщает Associated Press.
Правоохранители сочли митинг несогласованным и потребовали от собравшихся разойтись, после чего попытались остановить женщин с помощью баррикад и слезоточивого газа.
Некоторые СМИ сообщаеют о применении полицией при разгоне митинга резиновых пуль.
Некоторые СМИ сообщаеют о применении полицией при разгоне митинга резиновых пуль.
Cмотрите фотогалерею: Марш феминисток в Стамбуле разогнали газом
Напомним, в Киеве 8 марта состоялась феминистическая акция Марш женщин. В ходе мероприятия произошли столкновения радикалов с силовиками. Как минимум двое противников марша были задержаны. Марши за права женщин также прошли во Львове и Харькове.
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