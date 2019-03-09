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Легкомоторный самолет упал в озеро в США: есть жертвы

Комментариев: 1
В результате крушения двухмоторного самолета Piper PA-23-250 во Флориде погибли пятеро человек.
Самолет разбился во Флориде
Самолет разбился во Флориде
Andrew Lofholm WPTV/Twitter

В американском штате Флорида в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек, сообщает The Tampa Bay Times.
 
Двухмоторный самолет Piper PA-23-250 вылетел из международного аэропорта Тампа днем 8 марта, а через некоторое время упал в озеро. 
 
В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Появилось видео падения грузового самолета в США
 
Напомним, ранее в результате крушения легкомоторного самолета в штате Миссури погиб один человек.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, жертвы, крушение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Владимир291    09.03.2019, 04:22
Оценка:  0
Владимир291
Если бы машина врезалась в дерево и погибли 5 человек- никто бы даже не написал...
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