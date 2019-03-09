Легкомоторный самолет упал в озеро в США: есть жертвы

В результате крушения двухмоторного самолета Piper PA-23-250 во Флориде погибли пятеро человек.



В американском штате Флорида в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек, сообщает

В американском штате Флорида в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек, сообщает The Tampa Bay Times

Двухмоторный самолет Piper PA-23-250 вылетел из международного аэропорта Тампа днем 8 марта, а через некоторое время упал в озеро.







Появилось видео падения грузового самолета в США

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Напомним, ранее в результате крушения легкомоторного самолета в штате Миссури погиб один человек

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