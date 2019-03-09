Евросоюз введет визы для американцев - СМИ

Сейчас граждане США могут приезжать в Европу без визы на 90 дней. С 2021 года они будут вынуждены оформлять визу на три года.

Евросоюз в 2021 году введет визы для граждан США, сообщает CNN.

Как отмечается, об этом было объявлено в пятницу, 8 марта.

В материале говорится, что теперь для туристов из США будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), которая регулирует въезд в Шенгенскую зону. Виза будет действовать в течение трех лет, ограничений на число поездок при этом не будет.

Подчеркивается, что на данный момент американские граждане могут приезжать в Европу без визы на 90 дней.

Как сообщалось, на этой неделе правительство Украины упростило оформление долгосрочных виз для иностранцев. Теперь для оформления виз иностранцам не нужно будет выезжать за пределы Украины. Документ они смогут получить в Департаменте консульской службы МИД.

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