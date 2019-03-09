Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Евросоюз введет визы для американцев - СМИ

Комментариев: 3
Сейчас граждане США могут приезжать в Европу без визы на 90 дней. С 2021 года они будут вынуждены оформлять визу на три года.
ЕС отменит безвиз для американцев
ЕС отменит безвиз для американцев
AP

Евросоюз в 2021 году введет визы для граждан США, сообщает CNN.

Как отмечается, об этом было объявлено в пятницу, 8 марта.

В материале говорится, что теперь для туристов из США будет действовать Система авторизации въезда в Европу (ETIAS), которая регулирует въезд в Шенгенскую зону. Виза будет действовать в течение трех лет, ограничений на число поездок при этом не будет.

Подчеркивается, что на данный момент американские граждане могут приезжать в Европу без визы на 90 дней.

Как сообщалось, на этой неделе правительство Украины упростило оформление долгосрочных виз для иностранцев. Теперь для оформления виз иностранцам не нужно будет выезжать за пределы Украины. Документ они смогут получить в Департаменте консульской службы МИД.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Европа, США, ЕС, Шенген, Визы, американцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Ruspidor    09.03.2019, 15:54
Оценка:  0
Ruspidor
Это не визы, раз в три года надо проходить предварительную авторизацию онлайн для обновления данных.
Москаленко196    09.03.2019, 15:47
Оценка:  0
Москаленко196
Странно....
Колишній-східняк    09.03.2019, 15:26
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Вполне симметрично...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь