Немецкие министры будут летать рейсовыми самолетами – СМИ

Правительственные лайнеры в Германии теперь будут предоставляться только нескольким высшим государственным чиновникам.

Большинству членов правительства Германии вскоре придется совершать служебные перелеты на обычных рейсовых самолетах. Об этом накануне сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на документ министерства обороны ФРГ.

Правительственные лайнеры теперь будут предоставляться только нескольким высшим государственным чиновникам, среди которых федеральный президент, канцлер, вице-канцлер и министры иностранных и внутренних дел.

Отмечается, что после ряда аварий и технических проблем на правительственных самолетах канцлера Ангелу Меркель и президента Франка-Вальтера Штайнмайера в служебных полетах будет сопровождать запасной самолет.

Напомним, 28 февраля глава МИД Германии Хайко Маас не смог вовремя вылететь из столицы Мали в связи с неисправностью правительственного самолета.

В ноябре 2018 года Ангела Меркель пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном самолете.

В январе министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер был вынужден изменить программу своего зарубежного турне по странам южной Африки из-за поломки правительственного лайнера Global 5000.

В том же месяце был отложен вылет из Эфиопии правительственного самолета с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Причиной чему стали неполадки в системе подачи сжатого воздуха.

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