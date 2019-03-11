Авиакатастрофа в Эфиопии: погибли 12 членов ООН

По меньшей мере 12 сотрудников ООН погибли в катастрофе пассажирского самолета Ethiopian Airline в Эфиопии.

При крушении пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline в Эфиопии в воскресенье, 10 марта, погибли не менее 12 сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом со ссылкой на источники сообщает AFP.

"По данным источника в ООН, по меньшей мере, дюжина сотрудников ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии", - говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что при крушении самолета в Эфиопии погибла семья депутата парламента Словакии. Также при крушении самолета погибла еще одна гражданка Словакии, которая работала в гуманитарной организации.

Известно, что в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли граждане более чем 30 стран.

Напомним, на борту самолета Boeing 737 были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Никто из людей не выжил.

По данным МИД Украины, на борту самолета Ethiopian Airlines украинцев среди пассажиров, предварительно, не было.

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