Гуайдо собирается ввести режим ЧП в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо из-за отключения электроэнергии в стране намерен ввести режим ЧП.



Провозгласивший себя президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо намерен попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране, сообщают зарубежные СМИ.

По его словам, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран. В частности, переговоры насчет этого велись с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией. "Мы не можем оставить наших людей без поддержки", – заявил Гуайдо.

Напомним, 7 марта почти вся Венесуэла осталась без света. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатов. Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения. Гуайдо заявил, что отключение света стало "подтверждением неэффективности узурпатора".

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