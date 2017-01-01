Трамп объяснил, почему не произнес фамилию главы Apple в Белом доме

Глава США утверждает, что намеренно не произнес имя главы корпорации Apple Тима Кука на встрече в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп намеренно не произнес имя главы корпорации Apple Тима Кука на встрече в Белом доме, так как хотел сэкономить время. Об этом американский лидер заявил в понедельник, 11 марта, в Twitter.

"На недавней встрече с руководителями бизнеса после долгого официального представления Тима Кука с Apple, я быстро вспомнил Тим + Apple", - написал он в микроблоге, добавив, что это был "просто способ сэкономить время и слова".

Также глава США констатировал, что этой ситуацией воспользовались, и "в результате это стало еще одной плохой историей о Трампе".

Напомним, американский президент 6 марта оговорился и назвал Кука "Тимом Эппл" на проведенном в Белом доме совещании Консультативного совета главы США по вопросам кадровой политики. Оговорка Трампа привлекла большое внимание СМИ, в частности, потому что он раньше не раз придумывал для известных людей в стране различные прозвища, в том числе оскорбительные. Однако на прошедшем заседании Трамп не критиковал Кука, а, наоборот, отмечал его успехи.

Глава Apple после этого изменил название своего аккаунта в Twitter. Ранее оно обозначалось как Tim Cook, теперь же вместо фамилии бизнесмена появилось маленькое изображение яблока.

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