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Лондон отверг план Брюсселя по границе с Ирландией - СМИ

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Британское правительство отвергло план Брюсселя относительно ирландской границы в соглашении о Brexit.
Лондон и Брюссель не знают, как выйти из тупика
Лондон и Брюссель не знают, как выйти из тупика
AP

Окончательное соглашение о Brexit между Великобританией и Евросоюзом было близко к закрытию, однако британское правительство отвергло план Брюсселя по границе с Ирландией. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщает Reuters.

"В субботу вечером казалось, что участники переговоров уже близки к достижению соглашения о Brexit. Но вскоре британская премьер-министр Тереза Мэй не смогла убедить свой кабинет в части, касающейся ирландской границы, о чем и сообщила президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру по телефону", - говорится в сообщении.

Как известно, посланцы от 27 стран-членов ЕС в Брюсселе в понедельник провели закрытую встречу, на которой были проинформированы, что "переговорные группы были близки к соглашению".

Ожидается, что британский парламент уже во второй раз будет голосовать за соглашение о Brexit - во вторник. В случае, если депутаты снова его отклонят, как это уже произошло в феврале, то Великобритания должна будет или покинуть ЕС без всякой сделки, или отложить дату Brexit, которая запланирована на 29 марта.

Как сообщалось, ранее Евросоюз был готов к уступкам Лондону по Brexit. ЕС был готов согласиться с отсрочкой выхода Великобритании из его состава, но на определенных условиях.

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, Ирландия, соглашение, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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