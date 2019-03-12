Блэкаут в Венесуэле организовал Трамп - Мадуро

Венесуэльский лидер подчеркнул, что атака на энергосистему Венесуэлы была произведена тремя способами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, 11 марта, что атака на национальную энергосистему была произведена тремя способами - кибератака, электромагнитный импульс и физическое нападение. Его обращение к населению страны транслировалось в приложении Periscope.

"Сначала произошла кибератака на систему (государственной энергетической) компании Corpoelec на ГЭС имени Симона Боливара, а также на систему в Каракасе. Затем - электромагнитный импульс, который прерывал процесс восстановления системы. И наконец физическое нападение - поджоги и подрыв электроподстанций", - подчеркнул Мадуро.

По его словам, США несут ответственность за проблемы с энергоснабжением в Венесуэле, в особенности - американский лидер Дональд Трамп.

"Главный ответственный за кибернетическую атаку на электрическую систему Венесуэлы - Дональд Трамп. Он сказал, что все варианты (действий в отношении Венесуэлы – ред.) возможны, и это повторяют его марионетки и клоуны в самой Венесуэле", - указал Мадуро.

Он отметил, что только правительство США располагает технологиями, которые были задействованы против Венесуэлы.

Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении чрезвычайного положения в республике из-за отключения электроэнергии.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

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