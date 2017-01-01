Boeing обновит программное обеспечение для 737 MAX

Речь идет о модификациях систем, применяемых для определения положения носа самолета относительно линии горизонта.

Корпорация Boeing обновит программное обеспечение лайнеров 737 MAX в ближайшие несколько недель. Улучшения были разработаны совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), говорится на сайте Boeing.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев после падения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air компания разрабатывала "модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 MAX".

Обновление затронет маневренные характеристики, дисплей пилота, реакцию на ошибочные данные об угле атаки. В FAA ожидают, что оно будет распространено не раньше апреля.

В Boeing подчеркнули, что на данном этапе власти США не требуют от компании дальнейших действий.

Также в компании выразили соболезнования в связи с последней авиакатастрофой в Эфиопии. В заявлении подчеркивается, что "расследование все еще на ранней стадии" и представители Boeing "рассчитывают понять причины произошедшего".

Акции Boeing обвалились после крушения самолета в Эфиопии

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