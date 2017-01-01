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Трамп продлил санкции против Ирана

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Соединенные Штаты Америки на год продлили действие ограничительных мер в отношении иранских властей.
Трамп на год продлил действие санкций против Ирана
Трамп на год продлил действие санкций против Ирана
Getty Images

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций в отношении Ирана, которые были введены в 1995 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
Вашингтон считает, что действия и политика иранских властей продолжает представлять угрозу национальной безопасности, а также международной политике и экономике США.
 
Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.
 
Через некоторое время США восстановили санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор исламской республики.
 
В январе текущего года США в очередной раз расширили санкции против Ирана. 13 февраля США расширили ограничительные меры против Ирана, внеся в санкционный список еще две организации и девять физических лиц.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, санкции
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Источник: korrespondent.net

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