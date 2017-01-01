США заставят Иран отказаться от экспорта нефти – Помпео

Соединенные Штаты продолжат санкционную политику в отношении Ирана, пока он не будет вести себя "как нормальная страна".

США намерены довести экспорт иранской нефти до нуля, заявил госсекретарь Майк Помпео, выступая на конференции Ceraweek в Хьюстоне, сообщает в среду, 13 марта, Интерфакс-Украина.

"Мы абсолютно точно намерены довести экспорт иранской нефти до нуля", - сказал Помпео.

Он также отметил, что США требуют от Ирана вести себя "как нормальная страна".

"Мы будем продолжать проводить политику санкций до тех пор, пока Иран не станет вести себя как нормальная страна", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана на год.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.



Через некоторое время США восстановили санкции в отношении Тегерана , которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор исламской республики.

В свою очередь президент Ирана Роухани назвал Трампа "идиотом" и заявил, что его страна не откажется от ракетной программы и пообещал, что "вражеские" заговоры против Ирана потерпят неудачу.

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