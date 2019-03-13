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В школе Бразилии произошла стрельба: восемь погибших

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Здание школы оцеплено. Известно, что в учебном заведении обнаружены бутылки с зажигательной смесью.
Люди собрались возле школы, где произошло нападение
Люди собрались возле школы, где произошло нападение
Globo

Восемь человек погибли в результате стрельбы в одной из школ города Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщает телеканал Globo в среду, 13 марта.

Отмечается, что двое подростков в капюшонах открыли стрельбу по учащимся школы, после чего покончили жизнь самоубийством. Их жертвами стали пять учеников и один сотрудник школы. Информации о раненных пока нет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Здание школы оцеплено. Известно, что в учебном заведении обнаружены бутылки с зажигательной смесью.

Ранее в мексиканском городе Саламанка группа неизвестных расстреляла посетителей ночного клуба La Playa Men’s Club. Погибли 15 человек и еще трое получили ранения.

А в американском штате Луизиана в результате стрельбы погибли пять человек.

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Теги: Бразилия, школа, стрельба, полиция, жертвы, Сан-Пауло, погибли, Сан-Паулу, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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