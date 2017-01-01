Трамп назвал невменяемыми "лживые СМИ"
Президент США Дональд Трамп возмутился сообщениями о том, что в поездках по стране его якобы сопровождает двойник супруги Меланьи. Об этом американский лидер написал в Twitter.
"Лживые масс-медиа c помощью программы Photoshop изменили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более невменяемыми с течением времени", - отметил Трамп.
Напомним, ранее ряд СМИ, в числе которых USA Today, New York Daily News и другие издания, сообщили, что с Трампом путешествовала "фальшивая первая леди".
В частности, о двойнике Меланьи заговорили после посещения супругами Трамп штата Алабама, пострадавшего от торнадо.
Свидетели отметили несоответствие формы лица и роста сопровождавшей американского лидера женщины.
GUYS THAT IS NOT MELANIA pic.twitter.com/2kfo7QMU2x— Red™ (@Redpainter1) 8 марта 2019 г.
Новый образ Мелании Трамп стал предметом шуток
Ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США.
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