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Трамп назвал невменяемыми "лживые СМИ"

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Американского лидера возмутили сообщения о том, что в поездках его сопровождает двойник супруги.
Дональд Трамп с супругой
Дональд Трамп с супругой

Президент США Дональд Трамп возмутился сообщениями о том, что в поездках по стране его якобы сопровождает двойник супруги Меланьи. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Лживые масс-медиа c помощью программы Photoshop изменили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более невменяемыми с течением времени", - отметил Трамп.

Напомним, ранее ряд СМИ, в числе которых USA Today, New York Daily News и другие издания, сообщили, что с Трампом путешествовала "фальшивая первая леди".

В частности, о двойнике Меланьи заговорили после посещения супругами Трамп штата Алабама, пострадавшего от торнадо. 

Свидетели отметили несоответствие формы лица и роста сопровождавшей американского лидера женщины.

Новый образ Мелании Трамп стал предметом шуток

Ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США.

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Теги: США, СМИ, Трамп, Дональд Трамп, двойники, фейк, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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