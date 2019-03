Трамп назвал невменяемыми "лживые СМИ"

Президент США Дональд Трамп возмутился сообщениями о том, что в поездках по стране его якобы сопровождает двойник супруги Меланьи. Об этом американский лидер написал в Twitter.



"Лживые масс-медиа c помощью программы Photoshop изменили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора о том, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах. Они становятся все более и более невменяемыми с течением времени", - отметил Трамп.



Напомним, ранее ряд СМИ, в числе которых USA Today, New York Daily News и другие издания, сообщили, что с Трампом путешествовала "фальшивая первая леди".



В частности, о двойнике Меланьи заговорили после посещения супругами Трамп штата Алабама, пострадавшего от торнадо.

Свидетели отметили несоответствие формы лица и роста сопровождавшей американского лидера женщины.

GUYS THAT IS NOT MELANIA pic.twitter.com/2kfo7QMU2x