В США описали нарушения прав человека в Крыму

Госдепартамент представил ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире, отдельный раздел которого посвящен аннексированному полуострову.

Госдепартамент США представил ежегодный доклад о нарушении прав человека в Крыму после аннексии полуострова Россией в 2014 году. Документ был опубликован в среду, 13 марта.

В докладе приводится длинный перечень сфер, в которых российская власть нарушает права человека.

По данным Госдепа, на территории аннексированного полуострова зафиксированы похищения, пытки, незаконное помещение в психиатрические лечебницы, жестокое обращение с задержанными, "жесткие ограничения свободы слова и свободы собраний, а также "системная дискриминация крымских татар и этнических украинцев".

В отчете приводятся данные Миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым в 2014-2018 годах в Крыму жертвами похищений стали 42 человека. Среди пропавших 27 украинцев, девять крымских татар, четыре таджика, один человек российско-татарского происхождения и один узбек. Подчеркивается, что ни один из причастных к данным преступлениям не был привлечен к ответственности.

Также, по информации МИД Украины, 12 жителей Крыма, пропавших после аннексии, были найдены мертвыми. При этом российские власти не расследовали подозрительные смерти и исчезновения, и иногда относили их к самоубийствам.

Кроме того, в этот период на психиатрическое обследование против своей воли были отправлены 17 крымских татар.

В докладе указано, что деятельность Меджлиса крымских татар остается под запретом, несмотря на решение Международного суда.

Напомним, летом прошлого года Госдепартамент США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Вашингтон не признает Крым частью России.

В МИД РФ серьезно не восприняли документ и заявили, что власти США "живут в другой реальности".

Ранее российский омбудсмен на встрече с главой ООН по правам человека заявила, что Украина преследует жителей аннексированного Крыма.

В украинской миссии ООН указали, что в докладах Мониторинговой миссии организации по правам человека в Украине не зафиксированы случаи преследования крымчан.

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