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В НАТО оценили роль Украины в безопасности альянса

Комментариев: 5
Опубликован ежегодный доклад генсека Североатлантического альянса о деятельности НАТО, в котором упоминаются Украина и Россия.
Украина играет ключевую роль для безопасности НАТО, считает Столтенберг
Украина играет ключевую роль для безопасности НАТО, считает Столтенберг

Североатлантический альянс в четверг, 14 марта, опубликовал ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорится, что о роли Украине для безопасности альянса.

"Суверенная, независимая и стабильная Украина, твердо приверженная правам человека и верховенству права играет ключевую роль для евроатлантической безопасности", - говорится в документе.

Отмечается, что НАТО готовит проекты помощи Украине по кибербезопасности и ликвидации радиоактивных отходов.

Альянс также поможет Украине по безопасному складированию боеприпасов "в ответ на запрос Украины после серии взрывов на военных складах". Как указано в документе, НАТО разрабатывает проекты помощи, нацеленные на повышение безопасности складирования боеприпасов.

Кроме того, НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в альянсе и констатирует усиление политической и практической поддержки Киеву. "В свете устремлений Украины стать членом НАТО, союзники также поддерживают свое решение, принятое на Бухарестском и последующих саммитах", - говорится в документе.

Столтенберг также констатировал, что "приверженность НАТО помочь Украине в сфере реформирования сектора безопасности и обороны" осуществляется также посредством Всеохватывающего пакета помощи, включая 10 трастовых фондов.

В докладе также отмечается рекомендационная помощь представителей НАТО в сфере закона о национальной безопасности, реабилитация раненых солдат и поддержка украинских медицинских учреждений, равно как и продолжение программы по переквалификации военных в отставке. С 2014 года НАТО также оказывает помощь украинским военным справиться с психологическими проблемами, вызванными конфликтом.

Отдельный раздел посвящен отношениям с Россией, в котором констатируется, что отношения альянса с Москвой будут зависеть от изменений в конструктивных действиях России, которые будут демонстрировать соответствие с международным правом, международными обязательствами и ответственностью.

"Военное руководство НАТО поддерживает каналы военной связи с российскими коллегами, и альянс намерен сохранять эти каналы открытыми и доступными, в особенности в условиях кризиса", - говорится в документе.

Накануне в НАТО заявили, что регион Черного моря в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и дальнейшей милитаризации аннексированного Крыма.

 

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Теги: Россия, Украина, НАТО, НАТО-Украина, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Зорян_и_Шкиряк    14.03.2019, 14:03
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
На фото генсек пальцами показывает роль Украины в безопасности Альянса? ))))
VSHIVANKA    14.03.2019, 14:38
Оценка:  0
VSHIVANKA
СОВЕРШЕННО В ДЫРОЧКУ !!!
ИМЕННО ЭТИМ МЕСТОМ УКРАИНА И ДЕРЖИТ ОБОРОНУ !!!
СУГС !!!
Krimeaman    14.03.2019, 13:56
Оценка:  +1
Krimeaman
Прикольная фотка. Он рукой и своим ротом показывает какой-то размер, точнее диаметр... Сегодня ж день числа Пи!
VSHIVANKA    14.03.2019, 13:49
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЕСЛИ БЫ НЕ САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ КОНТИНЕНТА, ТО ВСЯ ЕВРОПА БЫ УЖЕ ЛЕЖАЛА В РУИНАХ , И ВСЕ БЫЛИ БЫ РАБАМИ ПУТИНА .....))))
fkrfyfan    14.03.2019, 13:45
Оценка:  -4
fkrfyfan
Пока что радиоактивные отходы свозят в могильники под Чернобылем со всей Европы.
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