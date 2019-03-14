В НАТО оценили роль Украины в безопасности альянса

Опубликован ежегодный доклад генсека Североатлантического альянса о деятельности НАТО, в котором упоминаются Украина и Россия.

Североатлантический альянс в четверг, 14 марта, опубликовал ежегодный доклад генсека НАТО, в котором говорится, что о роли Украине для безопасности альянса.

"Суверенная, независимая и стабильная Украина, твердо приверженная правам человека и верховенству права играет ключевую роль для евроатлантической безопасности", - говорится в документе.

Отмечается, что НАТО готовит проекты помощи Украине по кибербезопасности и ликвидации радиоактивных отходов.

Альянс также поможет Украине по безопасному складированию боеприпасов "в ответ на запрос Украины после серии взрывов на военных складах". Как указано в документе, НАТО разрабатывает проекты помощи, нацеленные на повышение безопасности складирования боеприпасов.

Кроме того, НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в альянсе и констатирует усиление политической и практической поддержки Киеву. "В свете устремлений Украины стать членом НАТО, союзники также поддерживают свое решение, принятое на Бухарестском и последующих саммитах", - говорится в документе.

Столтенберг также констатировал, что "приверженность НАТО помочь Украине в сфере реформирования сектора безопасности и обороны" осуществляется также посредством Всеохватывающего пакета помощи, включая 10 трастовых фондов.

В докладе также отмечается рекомендационная помощь представителей НАТО в сфере закона о национальной безопасности, реабилитация раненых солдат и поддержка украинских медицинских учреждений, равно как и продолжение программы по переквалификации военных в отставке. С 2014 года НАТО также оказывает помощь украинским военным справиться с психологическими проблемами, вызванными конфликтом.

Отдельный раздел посвящен отношениям с Россией, в котором констатируется, что отношения альянса с Москвой будут зависеть от изменений в конструктивных действиях России, которые будут демонстрировать соответствие с международным правом, международными обязательствами и ответственностью.

"Военное руководство НАТО поддерживает каналы военной связи с российскими коллегами, и альянс намерен сохранять эти каналы открытыми и доступными, в особенности в условиях кризиса", - говорится в документе.

Накануне в НАТО заявили, что регион Черного моря в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и дальнейшей милитаризации аннексированного Крыма.

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