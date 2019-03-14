В ООН впервые признали военнопленными украинских моряков в РФ

УВКПЧ стала первой международной организацией, которая признала захваченных украинских моряков военнопленными.

Украинские моряки, которые были захвачены российскими военными вблизи Керченского пролива после обстрела украинских судов, должны считаться военнопленными. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает в четверг, 14 марта, Европейская правда.

"УВКПЧ отмечает, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными и находящимися под защитой Третьей Женевской конвенции. В любом случае они должны пользоваться статусом военнопленного до тех пор, пока компетентный суд не примет иного решения. УВКПЧ напоминает, что с военнопленными, в частности, должны обращаться гуманно, защищать их от актов насилия или запугивания и предоставлять им необходимую медицинскую помощь", - говорится в документе.

Указано, что документ опубликован на этой неделе и в нем излагается ситуация с правами человека в Украине в период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года. Отчет составлен на английском языке, но также переведен на украинский язык.

Таким образом, УВКПЧ стала первой международной организацией, которая признала захваченных украинских моряков военнопленными.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу, которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

После атаки пограничников РФ на украинские военные катера, 24 украинских моряков арестовали в аннексированном Крыму, причем трое из них во время атаки получили ранения.

Украинским военнослужащим предъявлены обвинения по российской статье незаконное пересечение границы, им грозит до шести лет лишения свободы.

В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что считают себя военнопленными.

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