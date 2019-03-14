Генсек ООН назвал 2018 год самым негативным для климата

Антониу Гутерриш назвал 2018 год самым негативным с точки зрения климатических изменений в истории наблюдений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений в истории наблюдений. Об этом он сказал в четверг, 14 марта, выступая на закрытии саммита Одна планета в Найроби, сообщает ТАСС.

"2018 год побил все рекорды по отрицательным показателям. Он стал четвертым самым теплым годом за всю историю наблюдений", - констатировал генсек.

По его словам, в 2018 году все регионы мира испытали климатическую дестабилизацию - "от разрушительных тайфунов на Филиппинах и на юге Китая до экстремальной засухи в Аргентине и Южной Африке".

"Чтобы предотвратить дальнейшие разрушительные последствия, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, нам нужны быстрые глобальные преобразования. К 2030 году необходимо снизить уровень вредных выбросов в атмосферу на 45% от показателей 2010 года, а к 2050 году нужно достичь нулевых выбросов", - подчеркнул Гутерриш.

Ранее группа американских ученых заявила, что уже в следующие 50 лет жители США ощутят на себе дефицит питьевой воды, который будет связан с глобальным потеплением.

Также сообщалось, что ученые спрогнозировали "убийственно" теплое лето для людей к концу нынешнего столетия.

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