Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Парламент Британии проголосовал против нового референдума о Brexit

Комментариев: 0
На референдуме британцам предлагалось бы проголосовать, выходить ли из ЕС на условиях, которые согласует парламент, либо нет.
Члены британского парламента наблюдают за объявлением результатов голосования
Члены британского парламента наблюдают за объявлением результатов голосования

Парламент Великобритании большинством голосом отклонил поправку, предлагавшую провести второй референдум по вопросу о Brexit. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 14 марта.

Отмечается, что за поправку, предлагавшую продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, чтобы провести еще один референдум, поддержали лишь 85 депутатов Палаты общин, а 334 выступили против.

Согласно замыслу авторов отклоненной поправки, на референдуме британцам предлагалось бы проголосовать, выходить ли из Евросоюза на условиях, которые согласует парламент, либо не выходить.

Речь идет о поправке к предложению премьера Великобритании Терезы Мэй, по которому парламент проголосует позже в четверг. Глава правительства просит парламент определить, следует ли просить у ЕС переноса срока выхода Великобритании из ЕС на 30 июня 2019 года.

Накануне, 12 марта, члены Палаты общин не одобрили соглашение о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром Терезой Мэй. А 13 марта британский парламент проголосовал против жесткого варианта Brexit.

В настоящий момент предполагается, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, референдум, голосование, парламент, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь