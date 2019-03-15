РФ отправила на психиатрическую экспертизу уже 21 украинского моряка
На сегодняшний день психолого-психиатрическая экспертиза назначена для 21 из 24 граждан Украины.
Моряки с трех кораблей украинских ВМС, захваченные в ноябре прошлого года в керченском проливе, пройдут амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook в четверг, 14 марта.
На сегодняшний день экспертиза назначена для 21 из 24 граждан Украины. На следующей неделе будет решаться вопрос о трех оставшихся.
По словам Полозова, в четверг состоялись следственные действия в отношении троих моряков: Богдана Головаша, Андрея Опрыско и Владимира Лисового.
Следствие ознакомило украинских военных и их адвокатов с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Защита заявила возражения, ссылаясь на третью Женевскую конвенцию. "Проведение подобной экспертизы не предусмотрено конвенцией и нарушает права военнопленных, подвергая их унижающему достоинство военнопленных обращению", – отметил Полозов.
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Напомним, 25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.
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