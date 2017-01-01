США насчитали 50 потенциально опасных стран

Угрозу для США представляют как страны с ядерным оружием, так и государства, которые могут атаковать информационно.

В Госдепе рассказали об опасных для США странах



Потенциальную угрозу для США сегодня представляют 50 стран, которые могут нанести урон Соединенным Штатам. Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований заявила глава отдела политического планирования Госдепа Кирон Скиннер, сообщает

Потенциальную угрозу для США сегодня представляют 50 стран, которые могут нанести урон Соединенным Штатам. Об этом во время выступления в Центре стратегических и международных исследований заявила глава отдела политического планирования Госдепа Кирон Скиннер, сообщает CSIS

Она не стала называть конкретные страны, но подчеркнула, что они вызывают беспокойство американских властей. Угрозу представляют не только страны с ядерным оружием, но и государства, которые могут атаковать в информационном и экономическом пространстве.



При этом Скиннер отметила, что "главным испытанием" для США станут развивающиеся страны, которые присоединились или могут присоединиться к ядерному клубу.



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