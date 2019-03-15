Стрелок из Зеландии призывал "убить Меркель и Эрдогана"
Австралиец Брентон Таррант, подозреваемый в стрельбе в мечете в Новой Зеландии, накануне нападения в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом в сообщает местная газета New Zealand Herald.
Также известно, что полиция задержала четырех человек.
"Четыре человека находятся под стражей - три мужчины и одна женщина. У полиции пока нет информации о мотивах стрелков", - говорится в сообщении правоохранителей.
Полиция еще обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, обнаруженных в автомобилях после обстрела мечети.
Премьер-министр Жасинда Ардерн назвала произошедшее "одним из самых мрачных дней Новой Зеландии". Школы и государственные учреждения закрыты. Полиция призывает местных жителей оставаться дома.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли 27 человек. В больницы доставлены около 30 раненных. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно.
Позже сообщалось, что одним из стрелков, открывших огонь в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв. И накануне написал 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.
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