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Стрелок из Зеландии призывал "убить Меркель и Эрдогана"

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Нападавший на мечеть в Новой Зеландии 28-летний австралиец Брентон Таррант, в опубликованном ранее манифесте, призывал "убить Меркель и Эрдогана".

Австралиец Брентон Таррант, подозреваемый в стрельбе в мечете в Новой Зеландии, накануне нападения в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом в сообщает местная газета New Zealand Herald.

Также известно, что полиция задержала четырех человек.

"Четыре человека находятся под стражей - три мужчины и одна женщина. У полиции пока нет информации о мотивах стрелков", - говорится в сообщении правоохранителей.

Полиция еще обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, обнаруженных в автомобилях после обстрела мечети.

Премьер-министр Жасинда Ардерн назвала произошедшее "одним из самых мрачных дней Новой Зеландии". Школы и государственные учреждения закрыты. Полиция призывает местных жителей оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошла стрельба. В результате стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч погибли 27 человек. В больницы доставлены около 30 раненных. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно. 

Позже сообщалось, что одним из стрелков, открывших огонь в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он снимал на видео, как стрелял в жертв. И накануне написал 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

 

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Теги: Новая Зеландия, Меркель, стрельба, угрозы, мечеть, Эрдоган, Стрелок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    15.03.2019, 09:00
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Это ещё раз говорит что таких надо ликвидировать при задержании, ибо их задержание опасно для работников полиции. Стрелять без предупреждения.
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