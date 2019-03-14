НАТО: Только семь стран альянса тратят на оборону 2% ВВП

США, Эстония, Греция, Польша, Латвия, Литва и Великобритания тратят на оборону 2%, как того требует альянс.

В 2018 году только 6 европейских стран НАТО, а также США, потратили на оборону 2% ВВП, как того требуют договоренности внутри Североатлантического Альянса. Об этом говорится в ежегодном отчете НАТО.

Согласно отчету, в целом Альянс приблизился к целевому показателю - европейские страны достигли отметки 1,51%, что является пятилетним максимумом.

Особенно резкий рост зафиксирован в странах Балтии, Польше и Нидерландах. В Канаде уровень оборонных расходов сократился. Германия в прошлом году инвестировала в оборону около 1,5 мильярдa евро, но в процентном отношении к ВВП расходы остались на прежнем уровне - 1,23%.

Оборонные расходы в Болгарии, странах Балтии и Нидерландах в прошлом году увеличились на 20% по сравнению с 2017 годом, но целевого показателя на данный момент достигли лишь шесть стран: Эстония, Греция, Польша, Латвия, Литва и Великобритания.

Рига и Вильнюс достигли отметки только в прошлом году. Также близка к цели Румыния. В Канаде же расходы в прошлом году сократились почти на 11%. Согласно отчету, в 2018 году страны НАТО потратили на оборону в общей сложности около триллиона долларов, и почти 70% из этой суммы приходится на долю США.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что к 2024 году 15 стран-членов НАТО будут тратить на оборонные расходы 2% ВВП и больше.

Напомним, Украина выделяет на оборону более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО.

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