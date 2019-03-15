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Новозеландский террорист заявил, что бывал в Украине

Комментариев: 8
Рассуждая о миграционной политике в своем манифесте Брентон Таррант написал, что был в Украине и еще ряде стран.
Устроивший бойню в мечети Брентон Таррант
Устроивший бойню в мечети Брентон Таррант
скриншот

Подозреваемый в массовом расстреле в мечетях Новой Зеландии Брентон Таррант, рассказал, что якобы бывал в Украине, сообщает в пятницу, 15 марта, РЕН ТВ.

Отмечается, что об этом он написал в своем манифесте.

Рассуждая о миграционной политике, Таррант заявил: "Вы не найдете отсрочки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире. Я знаю, потому что я был там".

Как известно, главным подозреваемым в бойне является 28-летний австралиец Брентон Таррант.  Накануне бойни он написал манифест, в котором описал свои намерения. Он объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Напомним, в результате расстрела погибли по меньшей мере 49 человек, десятки были ранены.

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Теги: Новая Зеландия, убийство, расстрел, терракт, бойня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    15.03.2019, 17:28
Оценка:  -7
VSHIVANKA
НЕ УДИВЛЮСЬ , ЕСЛИ ВЫЯСНИТСЯ , ЧТО У НЕГО ТАМ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ - ЗНАКОМЫЕ ....)))
prontozaurus    15.03.2019, 17:43
Оценка:  +2
prontozaurus
Звичайно. Портову лярву важко чимось здивувати.
WTF2wtf    15.03.2019, 17:49
Оценка:  +3
WTF2wtf
Так у этого нациста и символика на жетонах того же батальона "Русич", воюющего против Украины на оккупированном россиянами Донбассе (в нем и известный питерский нацист Мильчаков воевал на Донбассе).
Колишній-східняк    15.03.2019, 17:18
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Новозелинский террорист заявил, что бывал в Украине
VSHIVANKA    15.03.2019, 17:27
Оценка:  -6
VSHIVANKA
НА КРАЮ , НА ОКРАИНЕ , НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ , НА УКРАИНЕ .... )))
prontozaurus    15.03.2019, 17:30
Оценка:  +5
prontozaurus
тебе кібератакували, піди помийся.
сергей11    15.03.2019, 17:30
Оценка:  +5
сергей11
Если и был, то на ордле.. Типичный почерк донбасского "обдр..ченца"..
WTF2wtf    15.03.2019, 17:50
Оценка:  +2
WTF2wtf
У него на жетонах символика, как у Мильчакова (батальона "Русич"
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