Новозеландский террорист заявил, что бывал в Украине

Рассуждая о миграционной политике в своем манифесте Брентон Таррант написал, что был в Украине и еще ряде стран.

Подозреваемый в массовом расстреле в мечетях Новой Зеландии Брентон Таррант, рассказал, что якобы бывал в Украине, сообщает в пятницу, 15 марта, РЕН ТВ.

Отмечается, что об этом он написал в своем манифесте.

Рассуждая о миграционной политике, Таррант заявил: "Вы не найдете отсрочки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире. Я знаю, потому что я был там".

Как известно, главным подозреваемым в бойне является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Накануне бойни он написал манифест, в котором описал свои намерения. Он объяснил свои мотивы как месть за теракт в Стокгольме, устроенный исламистами в 2017 году. Напомним, в результате расстрела погибли по меньшей мере 49 человек, десятки были ранены.

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