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Мадуро: Блэкаут в Венесуэле организовали из двух городов США

Комментариев: 3
Венесуэльский лидер утверждает, что атака на систему энергоснабжения республики велась из Хьюстона и Чикаго.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что действия, направленные на вывод из строя системы электроснабжения страны, велись с территории США. Об этом он сообщил в выступлении 15 марта, которое транслировалось в Periscope.
 
"Народ (Венесуэлы) лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон (штат Техас) и Чикаго (штат Иллинойс)", - подчеркнул Мадуро.
 
Ранее президент Венесуэлы обвинил США и американского лидера Дональда Трампа в атаке на энергосистему страны.
 
Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури.

Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы.

Из-за блэкаута парламент республики 11 марта объявил о введении чрезвычайного положения в республике. Восстановить подачу электричества удалось 14 марта.

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Теги: США, электроэнергия, Венесуэла, Чикаго, Мадуро, Николас Мадуро, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    16.03.2019, 01:52
Оценка:  0
Boxerogos
Когда звёздно-полосатыми"хозяевами планеты"подтираются,они обижаются и начинают пакостить из-под тишка,как истинные демократы!)))))))))))
Boхеrоgоs-    16.03.2019, 01:24
Оценка:  -1
Boхеrоgоs-
Одним словом ма Дура!))
Boxerogos    16.03.2019, 01:54
Оценка:  0
Boxerogos
Твоя мамуля?Абсолютно согласен.Но сосёт она классно.Не так классно конечно как ты,но тоже кайфово!
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