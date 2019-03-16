Мадуро: Блэкаут в Венесуэле организовали из двух городов США

Венесуэльский лидер утверждает, что атака на систему энергоснабжения республики велась из Хьюстона и Чикаго.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что действия, направленные на вывод из строя системы электроснабжения страны, велись с территории США. Об этом он сообщил в выступлении 15 марта, которое транслировалось в Periscope.

"Народ (Венесуэлы) лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон (штат Техас) и Чикаго (штат Иллинойс)", - подчеркнул Мадуро.

Напомним, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС Эль-Гури. Национальная корпорация по электроэнергии назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Из-за блэкаута парламент республики 11 марта объявил о введении чрезвычайного положения в республике. Восстановить подачу электричества удалось 14 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet