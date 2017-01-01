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Жертвами циклона в Зимбабве стали 65 человек

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Сильные дожди смыли пять крупных мостов. Доступ к пострадавшим районам осложнен, число погибших может увеличиться.
На Зимбабве обрушился тропический циклон
На Зимбабве обрушился тропический циклон
zbc.co.zw
 
В Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона Идаи погибли по меньшей мере 65 человек. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщила государственная телекомпания ZBC.
 
Ранее сообщалось о 24 погибших и более чем 100 пропавших без вести.
 
Отмечается, что поисково-спасательные службы продолжают работать в провинции Маникаланд, где стихия затронула тысячи человек. Циклон больше всего ударил по регионам Чипинге и Чиманиман, жителям которых срочно требуется эвакуация. 
 
В результате сильных дождей, которые смыли пять крупных мостов, осложнен доступ к пострадавшим районам.
 
 
Напомним, тропический циклон Идаи обрушился на центральную часть Мозамбика, где его жертвами стали 66 человек.
 
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Теги: Зимбабве, стихия, жертвы, дожди, непогода, циклон
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Источник: korrespondent.net

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