Жертвами циклона в Зимбабве стали 65 человек
Сильные дожди смыли пять крупных мостов. Доступ к пострадавшим районам осложнен, число погибших может увеличиться.
В Зимбабве из-за обрушившегося на страну тропического циклона Идаи погибли по меньшей мере 65 человек. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщила государственная телекомпания ZBC.
Ранее сообщалось о 24 погибших и более чем 100 пропавших без вести.
Отмечается, что поисково-спасательные службы продолжают работать в провинции Маникаланд, где стихия затронула тысячи человек. Циклон больше всего ударил по регионам Чипинге и Чиманиман, жителям которых срочно требуется эвакуация.
В результате сильных дождей, которые смыли пять крупных мостов, осложнен доступ к пострадавшим районам.
Cмотрите фотогалерею: Жертвами циклона в Зимбабве стали 65 человек
#NyahodeRiver in South eastern #Manicaland #Zimbabwe has broke it's banks following heavy rains and flooding brought by #CycloneIdai pic.twitter.com/HzrYUDfauH— Chikonamombe (@jayaguru_ZW) 16 марта 2019 г.
Напомним, тропический циклон Идаи обрушился на центральную часть Мозамбика, где его жертвами стали 66 человек.
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