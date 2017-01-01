Жительница Техаса за девять минут родила шестерых детей

В больнице, где родились четыре мальчика и две девочки, отметили, что такой случай выпадает раз на 4,7 миллиарда.

В США жительница штата Техас Тельма Чиака родила три пары близнецов за девять минут. Об этом говорится в сообщении на странице больницы The Woman's Hospital of Texas в Facebook.

Издание Hindustantimes уточнило, что женщина родила четырех мальчиков и двух девочек в промежутке с 4.50 до 4.59 утра 16 марта.

Дети и мать чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением медиков, пишет издание. Вес новорожденных составил от 800 до 1300 граммов.

Отмечается, что Чиака уже выбрала имена для дочек. Она планирует назвать их Зина и Зуриэль. Имена для четырех сыновей женщина еще не придумала.



В Китае женщина родила близнецов через шесть дней после рождения сына

Ранее сообщалось, что в американской семье из штата Мичиган, в которой 13 сыновей, родился еще один мальчик.

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