В США начали проверку сертификации Boeing 737 MAX

Американский минтранс хочет удостовериться, что все технические характеристики лайнера были проанализированы должным образом.

Министерство транспорта США начало проверку, которая должна установить, не нарушило ли американское Федеральное авиационное управление (ФАУ) нормы безопасности, когда разрешило полеты лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщила газета The Wall Street Journal.

Источники издания в министерстве уточнили, что данные проверки касаются в первую очередь систем, применяемых для автоматического определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения.

Неполадки в работе данных систем могли быть одной из причин авиакатастрофы в Индонезии. Также сотрудники ведомства намерены выяснить, не связаны ли они с катастрофой в Эфиопии.

Отмечается, что от двух сотрудников ФАУ потребовали сохранить все компьютерные файлы и документы, касающиеся сертификации Boeing 737 MAX.

В ведомстве, в частности, хотят удостовериться, что все технические характеристики лайнера, в особенности указанная система, были проанализированы специалистами должным образом.

Как заявила в воскресенье министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, информация, полученная с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, свидетельствует, что данная катастрофа схожа с крушением такого же лайнера в Индонезии в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в США полностью прекратили полеты Boeing 737 MAX 8.

Напомним, 10 марта пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Лайнер упал через шесть минут после взлета, никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX, который выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после взлета. Восемь членов экипажа и 181 пассажир погибли.

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