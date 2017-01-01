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В парламенте Грузии подрались депутаты

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Инцидент произошел во время заседания комитета, на котором обсуждали законопроект парламентского большинства о правилах избрания судей.

В парламенте Грузии на заседании комитета по юридическим вопросам произошло физическое противостояние. Об этом в понедельник, 18 марта, пишет Грузия Онлайн.

Отмечается, что физические и словесные оскорбления друг другу нанесли депутат Европейской Грузии Отар Кахидзе и член большинства Ираклий Берая.

Кахидзе бросил в Берая листы бумаги. Создавшуюся ситуацию разрядили приставы.

Спор касался процедуры рассмотрения.

Ранее в прямом эфире телеканала народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов вылил стакан воды в сторону оппонента, экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

В Раде подрались из-за плаката с Медведчуком

 

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Теги: Грузия, депутаты, видео, драка, парламент, Драка депутатов
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Источник: korrespondent.net

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