Госдеп хочет доплачивать за отказ от российского оружия - СМИ

По дотационной программе уже шесть восточноевропейских стран приобрели новые американские вертолеты и бронированные машины США.

Госдеп США хочет расширить программу, которая предполагает дотации в случае отказа от оружия российского и китайского производства в пользу оружия, произведенного в Америке. Об этом 16 мая со ссылкой на источники в ведомстве сообщает Defense One.

Европейская программа стимулирования рекапитализации (European Recapitalization Incentive Program) существует год. Сейчас она рассчитана только на страны-участницы организации Варшавского договора.

По этой программе уже шесть восточноевропейских стран приобрели новые американские вертолеты и бронированные машины США.

Чтобы получить американские дотации, продолжает Defense One, государству необходимо избавиться от имеющегося у него оружия российского производства, пообещать не покупать новое такое оружие и выделить часть собственных средств на покупку американского оружия.

С начала реализации этого проекта Госдеп, по данным Defense One, выделил 190 миллионов долларов в рамках этой программы шести странам. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Греция, Северная Македония, Словакия.

Сейчас, по информации собеседников портала, в ведомстве обсуждают возможность предоставления дотаций в рамках этой программы государствам Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Африки.

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