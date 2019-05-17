Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Систему распознавания панд создали в Китае

Комментариев: 0
Китайские ученые загрузили в базу данных 120 тысяч фото гигантских панд и 10 тысяч видео с животными.
В Китае создали базу данных панд
В Китае создали базу данных панд
Reuters (архів)

Китайский Центр по сохранению и изучению гигантских панд создал приложение по распознаванию морд животных, чтобы отличать одну панду от другой, сообщает Xinhua.
 
По словам ученых, это позволит получать более точную информацию о популяции, возрасте, поле, а также о рождаемости и смертности панд, в первую очередь диких.
 
Специалисты загрузили в базу данных 120 тысяч фото гигантских панд и 10 тысяч видео с животными.

В Китае впервые в дикой природе нашли детеныша панды
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, Китай, панды, панда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь