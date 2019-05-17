Систему распознавания панд создали в Китае

Китайские ученые загрузили в базу данных 120 тысяч фото гигантских панд и 10 тысяч видео с животными.



Китайский Центр по сохранению и изучению гигантских панд создал приложение по распознаванию морд животных, чтобы отличать одну панду от другой, сообщает

Китайский Центр по сохранению и изучению гигантских панд создал приложение по распознаванию морд животных, чтобы отличать одну панду от другой, сообщает Xinhua

По словам ученых, это позволит получать более точную информацию о популяции, возрасте, поле, а также о рождаемости и смертности панд, в первую очередь диких.







В Китае впервые в дикой природе нашли детеныша панды

Специалисты загрузили в базу данных 120 тысяч фото гигантских панд и 10 тысяч видео с животными.

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