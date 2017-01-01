Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп: Американские компании уходят из Китая

Комментариев: 0
Американский лидер обвинил Пекин в отказе от "очень хорошего варианта" торгового соглашения между странами.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал об уходе американских компаний из Китая в другие страны Азии в связи с ростом ввозных пошлин на китайские товары. Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном 20 мая.

По словам Трампа, у США и Китая был очень хороший вариант торгового соглашения, но в Пекине решили все поменять.

"Я сказал: о'кей, тогда мы поднимем пошлины", - рассказал американский президент.

Он также раскритиковал бывшего вице-президента Джо Байдена, который будет баллотироваться в президенты США, за позицию по Китаю.

"Он заявил, что Китай нам не конкурент. А Китай - это очень мощный конкурент. Они весь мир хотят захватить", - сказал Трамп.

9-10 мая прошел новый раунд торговых переговоров, который завершилися решением президента Трампа ввести пошлины на все товары из КНР.

Пекин ответил повышением тарифов и объявил о "народной торговой войне".

Вскоре Трамп подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации и запретил Huawei.

18 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео поставил одно условие для успешных торговых переговоров.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, Пошлины, Дональд Трамп, Торговая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь