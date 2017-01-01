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Жена Саакашвили проиграла выборы в Грузии

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Руловс набирает 42,75% голосов, тогда как ее конкурент от правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия Георгий Шенгелия - 54,45%.
Жена Саакашвили проиграла на выборах мэра грузинского Зугдиди
Жена Саакашвили проиграла на выборах мэра грузинского Зугдиди

Супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс проиграла на выборах мэра города Зугдиди, свидетельствуют предварительные итоги промежуточных выборов, опубликованные на сайте ЦИК страны.

Руловс набирает 42,75% голосов, тогда как ее конкурент от правящей партии Грузинская мечта - Демократическая Грузия Георгий Шенгелия - 54,45%.

Бывшая первая леди Грузии полагает, что власти сфальсифицировали итоги выборов. Она уже объявила, что намерена продолжать борьбу. Руловс поддержал супруг.

"Мы не планируем останавливаться. Борьба до победы! Я не остановлюсь ни на одну секунду", - заявил Саакашвили.

Ранее Руловс участвовала в парламентских выборах. В 2016 году она была кандидатом от зугдидского одномандатного округа, в первом туре не победила, а во втором участвовать отказалась.

19 мая в ряде грузинских городов, включая Зугдиди, прошли внеочередные выборы мэров. Также в стране состоялись промежуточные парламентские выборы в одномандатном округе Тбилиси Мтацминда.

Ранее в грузинском городе Зугдиди произошло нападение на жену бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Сандру Руловс.

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Теги: Грузия, Саакашвили, Выборы, жена
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Источник: korrespondent.net

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