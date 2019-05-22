Госдеп рассказал о попавшем под санкции заводе РФ

Власти США ввели санкции против российского завода, который производит ракеты для С-300 и С-400.

Соединенные Штаты вводят санкции против 2 российских военных предприятий и военного учебного центра. Под санкции, в частности, попадет московский машиностроительный завод Авангард - единственный производитель ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Об этом сообщает Госдеп США.

В санкционный список также внесли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения.

"Санкции применяются за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет и компонентов, а также технологий для их производства в отношении Ирана, КНДР и Сирии", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против предприятий из России. Российским организациям инкриминируется нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.

Напомним, Эрдоган заявил о совместной с Россией разработке систем обороны. Разработка систем обороны С-500 начнется после покупки Турцией у России системы противоракетной обороны С-400.

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