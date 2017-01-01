США планируют отправку войск на Ближний Восток - СМИ

По данным из разных источников, Пентагон рассматривает возможность перемещения от пяти до десяти тысяч солдат.

Пентагон представит план по отправке военных на Ближний Восток АР

Министерство обороны США рассматривает запрос об отправке дополнительных сил в размере около пяти тысяч военнослужащих на Ближний Восток из-за ситуации с Ираном. Об этом в четверг, 23 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

При этом по данным The Associated Press, Пентагон представит администрации США планы по отправке на Ближний Восток до десяти тысяч военнослужащих. Также рассматривается поставка в регион дополнительных противоракетных комплексов Patriot и кораблей.

Официальные лица подчеркнули, что этот шаг не является ответом на какую-либо новую угрозу со стороны Ирана, а направлен на укрепление безопасности в регионе.

По словам собеседников Reuters, запрос поступил от Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) однако остается неясным, удовлетворит ли его Пентагон.

Ведомство регулярно получает и отклоняет запросы от командующих войсками по всему миру о дополнительных ресурсах.

Напомним, зона ответственности CENTCOM распространяется на территорию 21 страны, включая Афганистан, Ирак, Иран, Сирию, Йемен, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и другие, а также на международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.

Как сообщал Корреспондент.net, в последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.

На фоне напряженности, Пентагон направил в регион авианосец Abraham Lincoln и дополнительную группу бомбардировщиков.

Позже было принято решение усилить ударную группу десантно-вертолетным кораблем USS Arlington и комплексом Patriot.

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