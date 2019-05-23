Трамп продаст арабам оружия на $7 млрд

Администрация президента США хочет заключить сделку по поставку вооружения в арабские страны.

США заключат сделку с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по поставке оружия. Об этом со ссылкой на законодателей и чиновников США сообщили в The New York Times.

По данным издания в администрации президента США Дональда Трампа собираются снабжать Саудовскую Аравию и ОАЭ оружием, в том числе высокоточными управляемыми ракетами и военными самолетами, несмотря на запрет сделки Конгрессом.

Сообщается, что общая сумма сделок составила $7 млрд. Конгресс может заблокировать сделку, поэтому госсекретарь США Майк Помпео и чиновники из Госдепа собираются ввести чрезвычайное положение.

Уточняется, что это привело к недовольству среди представителей как Демократической, так и Республиканской партий. Конгресс уже пытался предотвратить поставки американского оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию, но тогда Трамп наложил вето на блокировку сделки.

Ранее в США заявили, что с 2014 года оказали военную помощь Украине в размере $1,1 млрд.

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