Иран пригрозил кораблям США секретным оружием

Армия Ирана пригрозила "отправить на дно" американские корабли, если они совершат "какую-то глупость".



Военные Ирана способны потопить корабли ВМФ США с помощью секретного оружия. Об этом заявил советник Корпуса стражей Исламской революции Мортеза Корбани, передает Mizan в субботу, 25 мая.

"Власти США направляют в Персидский залив два боевых корабля. Если они совершат какую-то глупость, то наша армия отправит эти корабли на морское дно или ракетами, или с

По словам Корбани, Иран "ответит на провокации США всей своей мощью".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток дополнительно 1,5 тысячи американских военных.

В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке.

Позже в Персидском заливе произошло обострения ситуации вокруг Ирана и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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