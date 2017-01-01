Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За пост Терезы Мэй уже готовы побороться семь кандидатов

Комментариев: 0
После заявления Мэй об отставке в Великобритании началась борьба за пост премьера и лидера Консервативной партии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Семь британских политиков заявили о своем намерении побороться за пост президента Консервативной партии и премьер-министра страны после того, как нынешний премьер Тереза Мэй объявила о своей отставке.
 
Шестым кандидатом на пост лидера консерваторов стал бывший министр по выходу Британии из Европейского Союза Доминик Рааб, седьмой – бывший лидер палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй Андреа Лидсом. Оба кандидата заявляли о готовности к "жесткому" Brexit. 
 
Ранее о намерении побороться за пост главы Консервативной партии заявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.
 
Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня. Европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: премьер-министр, Великобритания, Тереза Мэй
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь