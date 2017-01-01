За пост Терезы Мэй уже готовы побороться семь кандидатов

После заявления Мэй об отставке в Великобритании началась борьба за пост премьера и лидера Консервативной партии.



Семь британских политиков заявили о своем намерении побороться за пост президента Консервативной партии и премьер-министра страны после того, как нынешний премьер Тереза Мэй объявила о своей отставке.



Шестым кандидатом на пост лидера консерваторов стал бывший министр по выходу Британии из Европейского Союза Доминик Рааб, седьмой – бывший лидер палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй Андреа Лидсом. Оба кандидата заявляли о готовности к "жесткому" Brexit.



Ранее о намерении побороться за пост главы Консервативной партии заявили экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви.



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