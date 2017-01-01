Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп не беспокоится из-за учений КНДР

Комментариев: 0
Американский президент уверен, что северокорейский лидер Ким Чен Ын сдержит данное ему обещание.
Американский лидер Дональд Трамп
Американский лидер Дональд Трамп


Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что недавние пуски реактивных снарядов, осуществленные Северной Кореей, не вызвали у него обеспокоенности.

"Северная Корея выпалила из небольших оружий, что встревожило некоторых моих людей, а также других, но не меня. Я уверен в том, что председатель Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) сдержит свое обещание, данное мне", – написал американский лидер.

Напомним, с начала мая Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности. США призвали лидера КНДР Ким Чен Ына вернуться к переговорам по денуклеаризации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, КНДР, Дональд Трамп, запуск ракеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь