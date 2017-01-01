Три человека пострадали при поломке аттракциона в США

Один из пострадавших – пожилой мужчина – находится в больнице в критически тяжелом состоянии.



Три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона Водные горки в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния, сообщает FoxNews

Все потерпевшие находились в одной из капсул, которая с разгона вошла в воду и не притормозила в конце спуска, как предусмотрено конструкцией.



В результате посетителей выбросило из капсулы. Они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших – пожилой мужчина – находится в больнице в критически тяжелом состоянии.



По предварительным данным, причиной ЧП мог стать не сработавший водяной насос, который предназначен для мягкого торможения.





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