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Три человека пострадали при поломке аттракциона в США

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Один из пострадавших – пожилой мужчина – находится в больнице в критически тяжелом состоянии.
 
Три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона Водные горки в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния, сообщает FoxNews.
 
Все потерпевшие находились в одной из капсул, которая с разгона вошла в воду и не притормозила в конце спуска, как предусмотрено конструкцией.
 
В результате посетителей выбросило из капсулы. Они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших – пожилой мужчина – находится в больнице в критически тяжелом состоянии.
 
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать не сработавший водяной насос, который предназначен для мягкого торможения.


Напомним, ранее во Франции посетители застряли на сломавшемся аттракционе, а в Индонезии на колесе обозрения перевернулись кабинки с людьми.

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Теги: США, видео, аттракционы, аттракцион, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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