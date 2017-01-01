Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии мужчине удалили огромную опухоль на голове

Комментариев: 0
Хирурги провели десятичасовую операцию, чтобы удалить новообразование, которое росло в течение 20 лет.
В Индии мужчине удалили огромную опухоль на голове
 
Житель Индии в течение 20 лет отказывался от операции и вырастил огромную опухоль головного мозга. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
 
Отмечается, что 31-летний мужчина из индийского штатf Тамилнад, не мог позволить себе дорогостоящее лечение и игнорировал новообразование, которое появилось у него еще в детстве.
 
За десятки лет новообразование выросло до пяти килограммов и начало причинять неудобства. 
 
В результате мужчина вынужден был обратиться за медицинской помощью. Хирурги провели десятичасовую операцию по удалению опухоли 16 мая.
 
Врачи утверждают, что это была самая большая опухоль головного мозга в мире. 
 
На данный момент пациент восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо. Его жизни ничто не угрожает.
 
 
Ранее сообщалось, что жителю Китая удалили опухоль весом в 15 килограмм.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: операция, Индия, опухоль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь