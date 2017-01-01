В Индии мужчине удалили огромную опухоль на голове
Хирурги провели десятичасовую операцию, чтобы удалить новообразование, которое росло в течение 20 лет.
Житель Индии в течение 20 лет отказывался от операции и вырастил огромную опухоль головного мозга. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
Отмечается, что 31-летний мужчина из индийского штатf Тамилнад, не мог позволить себе дорогостоящее лечение и игнорировал новообразование, которое появилось у него еще в детстве.
За десятки лет новообразование выросло до пяти килограммов и начало причинять неудобства.
В результате мужчина вынужден был обратиться за медицинской помощью. Хирурги провели десятичасовую операцию по удалению опухоли 16 мая.
Врачи утверждают, что это была самая большая опухоль головного мозга в мире.
На данный момент пациент восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо. Его жизни ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что жителю Китая удалили опухоль весом в 15 килограмм.
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