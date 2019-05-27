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В РФ при запуске в ракету Союз попала молния

Комментариев: 2
Молния ударила в ракету-носитель Союз-2.1б во время запуска с космодрома Плесец. Природное явление на дальнейший полет ракеты не повлияло.

В стартовавшую с космодрома Плесецк в РФ ракету Союз-2.1б попала молния. Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Рогозин у себя в Twitter.

Инцидент произошел спустя примерно 10 секунд после старта носителя, однако не помешал выполнению миссии. Молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты.

"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - заявил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

Напомним, в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался.

В Виннице молния попала в трамвай

 

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Теги: Россия, видео, ракета-носитель, молния, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    27.05.2019, 16:05
Оценка:  0
WTF2wtf
На видео молния ударила в мачту рядом с пусковым столом после старта носителя, а не в носитель
WTF2wtf    27.05.2019, 16:07
Оценка:  0
WTF2wtf
И при чем тут какое-то "ракетно-космическое оружие"?
Это был какой-то боевой "Союз"?????
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