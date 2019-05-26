Жертвами торнадо в США стали два человека

Смертельный торнадо обрушился 25 мая на город Эль-Рено в американском штате Оклахома.



В американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека, сообщает

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека, сообщает ABC News

Еще 29 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.







I’m in El Reno. I was just in a tornado. I’m ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble @NEWS9 pic.twitter.com/IjZI3Jcvgk — Aaron Brilbeck (@AaronBrilbeck9) May 26, 2019

Скорость ветра внутри торнадо достигала 264 км/час. Он длился около четырех минут. Стихия разрушила часть поселения. Также от торнадо серьезно пострадал двухэтажный мотель, его постояльцы выжили.

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