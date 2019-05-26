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Жертвами торнадо в США стали два человека

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Смертельный торнадо обрушился 25 мая на город Эль-Рено в американском штате Оклахома.

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека, сообщает ABC News.
 
Еще 29 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
 
Скорость ветра внутри торнадо достигала 264 км/час. Он длился около четырех минут. Стихия разрушила часть поселения. Также от торнадо серьезно пострадал двухэтажный мотель, его постояльцы выжили.


 

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Теги: США, видео, стихия, торнадо
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Источник: korrespondent.net

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