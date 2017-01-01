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Нападение на детей в Японии: погибли три человека

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Японские власти пообещали усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.
Полиция оцепила место инцидента
Полиция оцепила место инцидента

В результате нападения на людей в японском городе Кавасаки погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 мая.

Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке. Мужчина с двумя ножами напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых. Один взрослый и один ребенок погибли в результате происшествия. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как объявила полиция города, сам нападавший – мужчина в возрасте старше 50-и лет – умер в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения. При этом обстоятельства получения им ранения не указываются. О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается.

Японские правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а врачи борются за жизни пострадавших. В связи со случившимся министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина набросился с ножом на полицейского. Кроме того, в Херсоне мужчина ударил патрульного ногой в голову.

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Теги: дети, Япония, школьники, нападение, ранение, нож, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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