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В РФ перевернулся автобус с китайцами: есть жертвы

Комментариев: 2
В Приморском крае России из-за плохого самочувствия водителя перевернулся автобус с китайскими туристами.
ДТП в Уссурийске
ДТП в Уссурийске
Instagram/vl_gazeta

В Приморском крае России на въезде в Уссурийск перевернулся автобус с 45 китайскими туристами. Как сообщили в администрации Приморья, в результате аварии погибли два человека, еще 13 травмированы.

Один пассажир автобуса госпитализирован с черепно-мозговой травмой, еще 12 получили травмы средней и легкой степени тяжести.

Администрация Приморья сообщает, что в автобусе находились туристы из Китая, которые приехали в Приморье по межправительственному соглашению между Россией и КНР об обмене туристскими группами.

Сообщается, что ДТП случилось из-за резкого ухудшения самочувствия водителя автобуса.

Ранее в Польше две студентки из Украины попали в ДТП и были госпитализированы с тяжелыми травмами. Также сообщалось о ДТП на Филлипинах, в котором погибли два человека.

 

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Теги: Россия, ДТП, авария, автобус, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
П    28.05.2019, 11:06
Оценка:  +2
П
Туристами? Или жителями рассии с китайскими паспортами?
Хитрый-Лис    28.05.2019, 11:28
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
аПалченцЫ Донбассу
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