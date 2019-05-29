Трамп назвал успешным свой визит в Японию

Американский лидер отметил, что в ходе поездки был достигнут значительный прогресс по многим вопросам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что четырехдневный визит в Японию оказался чрезвычайно удачным и стороны достигли значительного прогресса по ряду вопросов. Об этом он написал в Twitter 29 мая.

"Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!" - отметил Трамп.

Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2019

Напомним, 28 мая Трамп вместе с премьер-министром Японии посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец Кага - на базе у входа в Токийский залив.

Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда.

Накануне президент встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у монарха.

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