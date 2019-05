Трамп назвал успешным свой визит в Японию

Президент США Дональд Трамп заявил, что четырехдневный визит в Японию оказался чрезвычайно удачным и стороны достигли значительного прогресса по ряду вопросов. Об этом он написал в Twitter 29 мая.

"Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!" - отметил Трамп.

Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe!