ООН призвала Испанию освободить каталонских политиков

В ООН заявили, что Испания нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека, удерживая троих каталонских политиков.

Рабочая группа Совета по правам человека ООН по произвольным задержаниям заявила, что Испания должна освободить трех политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с предъявленными им обвинениями по делу о проведении незаконного референдума о независимости Каталонии. Об этом говорится в докладе группы.

По мнению правозащитников, испанское правительство должно изучить "произвольное" решение отказать в освобождении бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, а также общественным активистам Жорди Санчесу и Жорди Куишару

В ООН считают, что лишение свободы этих политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека и Испания должна "безотлагательно" принять меры - освободить заключенных, выплатить им компенсации и провести полное и независимое расследование.

В Верховном суде Испании проходят слушания по делу о проведении референдума и провозглашении независимости в октябре 2017 года, обвиняемыми по которому проходят 12 политиков, в том числе Санчес, Куишар и Жункерас.

Ранее сообщалось, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, получит депутатский мандат в Европарламенте.

Напомним, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом", закрепленным в Конституции.

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