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В ЕС озвучили единственный вариант Brexit

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Мишель Барнье считает, что Brexit следует использовать как предостерегающий урок для всего ЕС.
Мишель Барнье предупредил власти Великобритании
Мишель Барнье предупредил власти Великобритании

Сделка, которая была согласована с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй – единственный вариант для упорядоченного Brexit. Об этом сказал главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, сообщает Politico в четверг, 30 мая.

Отмечается, что кандидаты на пост премьер-министра Британии хотят отказаться от запасного механизма по Северной Ирландии в соглашении о выходе в пользу так называемых альтернативных договоренностей.

"Если выбор, как и раньше, заключается в том, чтобы покинуть ЕС упорядоченным образом, то это соглашение (согласованное с Мэй – ред.) является единственным вариантом", – сказал Барнье.

По его словам, после того как утвердят соглашение о выходе, ЕС может немедленно начать работу над долгосрочным решением для ирландской границы.

"Вы не можете сделать это немедленно. Вам нужны технологии. Для этого нужна техническая инфраструктура. А это требует времени", – добавил Барнье.

Он также отметил, что Brexit следует использовать как предостерегающий урок для всего ЕС.

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня. Европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

Тем временем на пост премьера Великобритании претендуют уже 10 кандидатов.

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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