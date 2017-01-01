Россия запустила ракету Протон с самым мощным спутником связи

Спутник Ямал-601 изготовлен французским подразделением компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора.

В Казахстане на космодроме Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя Протон-М с самым мощным российским телекоммуникационным спутником Ямал-601. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 30 мая.

Через 10 минут после старта разгонный блок Бриз-М со спутником отделился от третьей ступени ракеты Протон-М на суборбитальной траектории.

Дальнейшее выведение космического аппарата на целевую орбиту будет осуществляться за счет пяти включений двигателя Бриза-М. Это займет около девяти часов.

Спутник Ямал-601 изготовлен французским подразделением компании Thales Alenia Space по заказу российского спутникового оператора АО Газпром космические системы. Он станет самым мощным по пропускной способности в российской орбитальной группировке.

Напомним, 27 мая в Россиии с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с навигационным спутником Глонасс-М.

А 4 апреля Россия запустила ракету Союз с грузом для МКС. Тогда корабль Прогресс МС-11 второй раз в истории полетел по сверхкороткой двухвитковой схеме и пристыковался к станции через 3 часа 24 минуты после старта.

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